В центре Киева на Рождество ограничат движение транспорта

На Софийской и Контрактовой площадях состоится шествие звездарей.

В центре Киева 7 января ограничат движение транспорта в связи с празднованием христианами восточного обряда Рождества.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Читайте такжеС Рождеством Христовым 2020: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках

Так, 7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софийской до Рыльского переулка).

В этот день на Софийской и Контрактовой площадях состоится шествие звездарей.

В случае необходимости, в зависимости от пассажиропотоков, возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро «Золотые ворота». В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро «Крещатик», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь» и «Площадь Незалежности».

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут курсировать с изменениями: троллейбусы № 6 - от Минского массива ст. м. «Лукьяновская»; троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.