"Риск необратимого повреждения": эксперт объяснил, чем опасна спешка с испытанием Шулявского моста на временных опорах

Часть подферменников, несущих элементов путепровода, все еще заливается бетоном, а на обретение бетоном прочности обычно нужно от 21 до 28 дней.

Эксперт в транспортной отрасли Виктор Петрук отмечает, что испытания Шулявского путепровода можно проводить не ранее 17 января. Если провести их раньше, возникнет риск деформации конструкций пролетного сооружения и нарушения консолидации бетона в подферменниках, которые до сих пор заливают.

Об этом Петрук написал в Facebook.

"Меня интересует степень готовности лишь одного элемента - подферменников. Без них испытание и эксплуатация путепровода не возможны, поскольку именно они принимают нагрузку от опорных частей и передают его на опоры. По состоянию на 26.12.2019 г., ни одна опорная часть Шулявского путепровода не была нагружена. Путепровод до сих пор стоит на временных опорах, которые невозможно убрать, потому что часть подферменников все еще заливается бетоном. Последний был залит только вчера, примерно в 15:00", - пишет эксперт.

Он отмечает, что на обретение бетоном прочности, обычно, нужно от 21 до 28 дней. К тому времени его нельзя нагружать.

"Горячие головы предлагают провести испытания путепровода на максимальную нагрузку на временных опорах, рассказывая, что это "только проверка прочности пролетного сооружения". Ничего подобного. Нигде в мире до этого прогоновое сооружение не проверялось отдельно от опорных частей, которые являются неотъемлемой частью силовой схемы моста", - пишет Петрук.

По его словам, незадействованные в испытании на временных опорах опорные части потребуют повторного испытания всего путепровода. Но главной проблемой эксперт называет риск необратимого повреждения конструкции путепровода, стоимость которого на сегодняшний день уже достигла 826,2 млн. грн.

"Шулявский путепровод не рассчитан выдерживать максимальную нагрузку на временных опорах. Поэтому они и называются - временные. В нормальных условиях, без административно-политического давления и гонки "к красной дате календаря", испытания Шулявского путепровода могут пройти не ранее 17 января 2019 г.", - говорит транспортный эксперт.

В противном случае, считает Петрук, возникнет риск деформации конструкций пролетного сооружения и нарушения консолидации бетона в подферменниках, следствием чего может стать как очередное увеличение сметы Шулявской развязки (на восстановительные работы), так и полное списание нового пролетного сооружения.