В каких поездах будут ездить украинцы: УЗ рассказала о ремонте старых пассажирских вагонов

"Укрзализныця" в 2019 году направила почти 342 млн грн на модернизацию 27 пассажирских вагонов. В ходе модернизации меняется интерьер салона, обновляются окна, полки, оборудование вагона.

Акционерная компания "Укрзализныця" в январе-ноябре 2019 года направила почти 342 млн грн на модернизацию 27 пассажирских вагонов, а до конца года компания модернизирует еще 2 плацкартных вагона. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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По словам руководителя компании Евгения Кравцова, в результате «Укрзализныця» получила фактически новые 15 купейных, 9 плацкартных и 3 вагона СВ.

«Во время капитально-восстановительного ремонта вагонов компания реализует программу импортозамещения, поскольку почти все комплектующие - отечественных производителей. С модернизированных вагонов "Укрзализныця" формирует новые поезда и увеличивает количество вагонов поездов на популярных направлениях», - цитирует пресс-служба Кравцова.

Отмечается, что в ходе модернизации вагонов меняется интерьер салона, обновляются окна, полки, оборудование вагона.

«В купе установлены дополнительные местные светодиодные светильники на каждое место. Верхние полки оборудованы защитным бортиком. Также устанавливаются экологически чистые туалетные комплексы закрытого типа, системы видеонаблюдения, крышная система кондиционирования воздуха. В служебном купе проводника устанавливается пульт управления, энергосистема вагона оборудована преобразователем напряжения», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, ремонт обеспечивают 6 пассажирских вагоноремонтных депо «Укрзализныци»: в Гробница, Бахмаче, Ковеле, Каховке, Харькове, Синельниково.

«Заказ от «Укрзализныци» способствуют экономическому развитию регионов и занятости местного населения. Поставщиками комплектующих являются ряд отечественных предприятий, многие из них являются градообразующими», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что за последние четыре года «Укрзализныця» приобрела 70 новых пассажирских вагонов и еще 224 модернизировала.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" намерена в 2018-2025 годах закупить 310 новых локомотивов на общую сумму 49,988 млрд грн.