В России заявили о завершении строительства Крымского моста: ждут первые поезда

На открытие ж/д части моста ждут Путина.

Строительство так называемого Крымского моста завершено, его железнодорожная часть готова к приему первых поездов.

Об этом заявил начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков, передает ТАСС.

"Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов", - заявил он.

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Отмечается, что первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Ожидается, что открывать ж/д часть моста приедет лично глава Кремля Владимир Путин.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что Россия на 4 суток закрыла Керченский пролив для судов. Движение через пролив закрыто с 20 по 24 декабря, связано это именно с планами запустить железнодорожное движение по Керченскому мосту.