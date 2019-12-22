Путин собирается лично открывать железнодорожную часть Крымского моста
В понедельник, 23 декабря, оккупанты намерены запустить железнодорожное движение так называемым Крымским мостом, который соединит Россию с аннексированным полуостровом. На открытие переправы собирается приехать президент РФ Владимир Путин.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
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Отмечается, что в ходе поездки Путин пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли будут докладывать российскому президенту о планах развития транспортной инфраструктуры.
Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что Россия на 4 суток закрыла Керченский пролив для судов.
Движение через пролив закрыто с 20 по 24 декабря, связано это именно с планами запустить железнодорожное движение по Керченскому мосту.