Оккупанты завершили строительство ж/д части Крымского моста

Движение пассажирских поездов по Крымскому мосту должно начаться в декабре 2019 года.

Строительство железнодорожной части незаконно построенного оккупантами Крымского моста официально завершено. Читайте такжеОккупанты испытали Крымский мост гружеными вагонами (фото, видео) Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность объекта, передает ТАСС. "Объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что по графику движение пассажирских поездов должно начаться в декабре 2019 года. Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту оккупанты отложили до июня 2020 года.

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