Оккупанты завершили строительство ж/д части Крымского моста
16:19, 18 декабря 2019Транспорт
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Движение пассажирских поездов по Крымскому мосту должно начаться в декабре 2019 года.
Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено / фото facebook.com/aksenov.rk
Строительство железнодорожной части незаконно построенного оккупантами Крымского моста официально завершено.
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Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность объекта, передает ТАСС.
"Объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по графику движение пассажирских поездов должно начаться в декабре 2019 года. Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту оккупанты отложили до июня 2020 года.
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