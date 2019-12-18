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Оккупанты завершили строительство ж/д части Крымского моста

16:19, 18 декабря 2019
Транспорт
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Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено / фото facebook.com/aksenov.rk

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Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность объекта, передает ТАСС.

"Объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по графику движение пассажирских поездов должно начаться в декабре 2019 года. Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту оккупанты отложили до июня 2020 года.

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Теги: #крымский мост