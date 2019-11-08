Стартовала продажа билетов из России на поезда в оккупированный Крым

Первый поезд в аннексированный Крым из России отправится 23 декабря.

Билеты на поезда в оккупированный Крым стали доступны к покупке утром в пятницу, 8 ноября.

Поезда начнут курсировать на оккупированный полуостров уже с 23 декабря этого года, сообщают росСМИ.

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Стоимость билетов на оккупированный полуостров стартует от почти 3 тысяч рублей (около 1 тысячи 150 гривень).

Первый поезд в аннексированный Крым из России отправится 23 декабря из Санкт-Петербурга и будет ехать в оккупированный Севастополь. Уже с 24 декабря будут ездить поезда из Москвы в Симферополь.

Из Санкт-Петербурга в оккупированный Крым россиянам придется ехать 43,5 часа, а время в пути из Москвы составит 33 часа.

Ранее сообщалось, что железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов.