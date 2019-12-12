Mercedes презентовал новый GLA (фото)

Представлен компактный кроссовер следующего поколения.

Компания Mercedes-Benz представила GLA нового поколения. Компактный кроссовер сохранил форм-фактор предшественника, однако слегка изменился в размерах и предложил больше простора в салоне. Стандартным для новинки стал полный привод с муфтой подключения задней оси и оффроуд-пакет.

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Визуально опознать новый Mercedes-Benz GLA можно по изменившимся пропорциям кузова и дизайну в духе последних моделей немецкой марки, пишет motor.ru. Кроссовер получился на 104 миллиметра выше и на 14 миллиметров короче предшественника. При этом значительно вырос запас места в ногах и плечах задних пассажиров, а у передних пассажиров над головой и перед ногами пространство, напротив, уменьшилось.

Медиакомплекс MBUX с двумя экранами, голосовым управлением, навигацией с дополненной реальностью и функцией обучения включен в базовое оснащение. Пара дисплеев на передней панели может быть трех размеров: два семидюймовых, один семи– и один 10,25-дюймовый и два 10,25-дюймовых.

Кроме того, для нового GLA доступны программы релаксации Energizing Comfort Control и сиденья с функцией Energizing Seat Kinetic, которая меняет наклон подушки и спинки для более удобной, с точки зрения ортопедии, посадки.

Пока для GLA заявлены только два двигателя. GLA 200 оснастили 1,33-литровым турбомотором с отдачей 163 силы и 230 Нм момента, GLA 35 4Matic AMG — «чертверкой» 2.0, выдающей 306 сил и 400 Нм.

В пару к младшему агрегату предложен семиступенчатый «робот», к старшему — восьмиступенчатая трансмиссия AMG SpeedShif DCT. С места до «сотни» кроссоверы разгоняются за 8,7 и 5,1 секунды соответственно.

Полный привод 4Matic с дифференциалом в задней оси и встроенной в него муфтой по умолчанию есть у всех GLA. В обычном режиме он распределяет тягу в пропорции 80:20 в пользу передней оси, а в спортивном — 70:30. Муфту можно принудительно заблокировать, и тогда момент будет делиться поровну между передней и задней осью.

Расширить возможности на бездорожье призван стандартный пакет Off-Road Engineering. Он включает в себя дополнительный ездовой режим, помощник при спуске, специальную анимацию на центральном дисплее и особый режим работы светодиодных фар (при их наличии).

В списке оборудования нового Mercedes-Benz GLA также значатся: адаптивный круиз с возможностью движения накатом в режиме Eco, активные помощники маневрирования Active Steer Assist и Evasive Steering Assist, а также комплекс безопасности Pre-Safe Plus с превентивной защитой от удара сбоку, сзади и оглушения.

Продажи нового Mercedes-Benz GLA в Европе начнутся весной 2020 года. Затем кроссовер выйдет на рынки США и Китая.