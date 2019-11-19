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Бывший топ-менеджер BMW возглавит Audi

09:04, 19 ноября 2019
Транспорт
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Контракт Дюсманна с BMW истек в конце сентября нынешнего года / фото Audi

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Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя из Ингольштадта, передает Autonews.

Контракт Дюсманна с BMW истек в конце сентября нынешнего года и не был продлен. 50-летний специалист по разработке моторов возглавит Audi с 1 апреля 2020 года. Дюсманн пришел работать в BMW в 2007 г., когда он покинул Mercedes-Benz. В Штутгарте он отвечал за создание моторов для заводской команды Формулы-1.

В 2018 г. различные немецкие СМИ уже публиковали данные о том, что концерн Volkswagen хочет заполучить в свой штат Дюсманна. При этом его переход затянулся в связи с контрактом с BMW, рассчитанным до 30 сентября 2019 года.

Дюсманн заменит на посту руководителя Audi Брэма Схота, который временно исполняет обязанности главы совета директоров компании из Ингольштадта. Последний, в свою очередь, заступил на должность Руперта Штадлера, который был арестован немецкими властями в июне 2018 г. по подозрению в участии в дизельном скандале вокруг концерна Volkswagen.

Экс-руководителя Audi подозревают в мошенничестве и участии в рекламной кампании, содержащей заведомо неверные сведения. На данный момент он освобожден из-под стражи, однако до сих пор находится под следствием.

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Теги: #Audi#BMW