Оккупанты испытали Крымский мост гружеными вагонами (фото, видео)
14:09, 23 октября 2019Транспорт
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С помощью вагонов оккупанты проверяют несущие элементы моста, опоры и пролетные строения.
Движение поездов по Крымскому мосту отложили / most.life
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов.
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Об этом сообщили в инфоцентре "Крымский мост". На кадрах видно снятые с высоты стоящие на мосту вагоны со щебнем и едущие по железной дороге составы. Каждый из составов состоит из локомотива и 23 вагонов-хопперов, груженых щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн.
С помощью вагонов оккупанты проверяют несущие элементы моста, опоры и пролетные строения.
most.life
most.life
most.life
Ранее сообщалось, что начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту отложили до июня 2020 года.
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