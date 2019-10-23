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Оккупанты испытали Крымский мост гружеными вагонами (фото, видео)

14:09, 23 октября 2019
Транспорт
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Движение поездов по Крымскому мосту отложили / most.life

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Об этом сообщили в инфоцентре "Крымский мост". На кадрах видно снятые с высоты стоящие на мосту вагоны со щебнем и едущие по железной дороге составы. Каждый из составов состоит из локомотива и 23 вагонов-хопперов, груженых щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн.

С помощью вагонов оккупанты проверяют несущие элементы моста, опоры и пролетные строения. 

most.life
most.life
most.life

Ранее сообщалось, что начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту отложили до июня 2020 года.

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Теги: #крымский мост