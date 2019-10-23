Оккупанты испытали Крымский мост гружеными вагонами (фото, видео)

С помощью вагонов оккупанты проверяют несущие элементы моста, опоры и пролетные строения.

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов.

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Об этом сообщили в инфоцентре "Крымский мост". На кадрах видно снятые с высоты стоящие на мосту вагоны со щебнем и едущие по железной дороге составы. Каждый из составов состоит из локомотива и 23 вагонов-хопперов, груженых щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн.

С помощью вагонов оккупанты проверяют несущие элементы моста, опоры и пролетные строения.

Ранее сообщалось, что начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту отложили до июня 2020 года.