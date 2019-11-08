Работа системы е-билета восстановлена - "Киевский метрополитен"

Ранее в метро предупредили, что система е-билета временно не работает. Пассажирам предлагали воспользоваться альтернативным видом оплаты проезда.

"Киевский метрополитен" заявляет, что оператор КП "ГИВЦ" восстановил работу системы е-билета. Об этом КП "Киевский метрополитен" сообщает в Facebook. Читайте такжеКиевский метрополитен: система е-билета временно не работает "Уважаемые пассажиры! Оператор КП "ГИВЦ" восстановил работу системы е-билета. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, около 8 часов утра в метрополитене предупреждали, что система е-билета временно не работает, и предлагали пассажирам воспользоваться альтернативным видом оплаты проезда.

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