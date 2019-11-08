Работа системы е-билета восстановлена - "Киевский метрополитен"
09:19, 08 ноября 2019Транспорт
13 0
Ранее в метро предупредили, что система е-билета временно не работает. Пассажирам предлагали воспользоваться альтернативным видом оплаты проезда.
Работу системы е-билета восстановлено / фото УНИАН
"Киевский метрополитен" заявляет, что оператор КП "ГИВЦ" восстановил работу системы е-билета.
Об этом КП "Киевский метрополитен" сообщает в Facebook.
Читайте такжеКиевский метрополитен: система е-билета временно не работает
"Уважаемые пассажиры! Оператор КП "ГИВЦ" восстановил работу системы е-билета. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, около 8 часов утра в метрополитене предупреждали, что система е-билета временно не работает, и предлагали пассажирам воспользоваться альтернативным видом оплаты проезда.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter