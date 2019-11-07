Суперкар Audi R8 сделали дешевле (фото)

Компания Audi представила заднеприводную модификацию обновленного суперкара R8 второго поколения.

Компания Audi представила заднеприводную модификацию обновленного суперкара R8 второго поколения, получившуюся легче и дешевле версии с четырьмя ведущими колесами. Новинка дебютировала как в виде купе, так и с кузовом родстер (Spyder).

Читайте такжеAudi представила новый 600-сильный универсал (фото)

Масса купе Audi R8 RWD составила 1595 кг, что на 65 кг легче полноприводного суперкара, пишет Autonews. Что касается кабриолета, то его вес уменьшился на 55 кг — до 1695 килограммов. Автомобили оснастили 5,2-литровым атмосферным двигателем V10, развивающим 540 л. с. и 540 Н·м крутящего момента — на 30 сил и 20 Н·м меньше, чем у стандартных quattro-модификаций.

Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и дифференциалом с механической блокировкой. Купе набирает первую «сотню» за 3,7 с, а его максимальная скорость составила 320 км в час. Spyder ускоряется с места до 100 км/ч на 0,1 с медленнее, а его максималка равна 318 км в час.

В Германии цены на Audi R8 RWD стартуют с отметки 144 тыс. евро, а Audi R8 RWD обойдется минимум в 157 тыс. евро. В обоих случаях это на 22 тыс. евро дешевле полноприводных суперкаров.

Тираж новинки не будет ограничен, как это было в случае с заднеприводной версией дорестайлингового суперкара. Напомним, партию таких автомобилей лимитировали 999 экземплярами.