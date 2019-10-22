"Укрзализныця" возрождает коррупционную схему – Криворучко

По словам эксперта, УЗ убирает в условиях тендеров штрафы за несвоевременную оплату поставленных товаров и услуг.

Монополист «Укрзализныця» убирает в условиях тендеров штрафы за несвоевременную оплату поставленных товаров и услуг. Это возвращает возможности для отдельных менеджеров компании за процент от суммы сделки «решать вопрос» со своевременной оплатой.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Ассоциации «Собственники вагонов» Александр Криворучко.

«Укрзализныця» в одностороннем порядке в условиях тендера убирает штрафы за несвоевременную оплату за поставленные товары и услуги. Говоря простыми словами, теперь «Укрзализныця» будет рассчитываться с поставщиками тогда, когда ей удобно/выгодно/хочется и ничего ей за это не будет – штрафов же в тендере, а потом и в договоре не предусмотрено», – убежден Криворучко.

По его мнению, это создает благоприятные условия для давней коррупционной схемы, ранее действовавшей в структуре «Укрзализныци».

«В итоге это приведет к созданию или, правильнее будет сказать, возвращению коррупционной схемы, когда за определенный процент от суммы сделки отдельные менеджеры компании решали вопрос со своевременной оплатой. И пока руководство «Укрзализныци» продолжает пиарится на «джихаде» и wi-fi в поездах, кто-то в компании будет становиться богаче», – отметил Криворучко.

Он также подчеркнул: подобные действия противоречат мировой деловой практике и лишь усиливают злоупотребление своим монопольным положением со стороны «Укрзализныци».

«Если подобный подход не пресечь на старте – это не только противоречит мировой деловой практике, не только подчёркивает использование монопольного положения УЗ, не вписывается в курс на упрощение бизнеса и повышение прозрачности работы госкорпораций, но и просто на просто создаёт благоприятные условия для дальнейшего усугубления коррупции в УЗ», – предупредил эксперт.