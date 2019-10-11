Электрический аэрокар: Porsche и Boeing будут совместно разрабатывать летающее авто (фото)

Мировые лидеры в области транспорта решили вместе развивать новый сегмент рынка.

Немецкий автопроизводитель Porsche и американский авиационный гигант Boeing совместно спроектируют электрический аэрокар. Технические подробности о летающем автомобиле неизвестны: немецкая компания ограничилась двумя рендерами будущего транспортного средства.

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Внутренние исследования Porsche показывают, что рынок городской малой авиации наберёт обороты после 2025 года. К этому моменту мегаполисы будут заполнены наземными транспортными средствами, а воздушные шаттлы станут дешевле и мобильнее. К этому времени Porsche и Boeing планируют выпустить компактный летательный аппарат премиум-класса для личных нужд, пишет motor.ru.

Руководитель направления «Продажи и Маркетинг» Porsche AG Детлев фон Платен подчеркнул, что немецкий бренд стремится «расширять свои возможности в качестве производителя спортивных автомобилей». В долгосрочной перспективе такая стратегия может означать переход в «третье измерение путешествий». Мы объединим сильные стороны ведущих мировых компаний, чтобы охватить ключевой сегмент рынка в будущем, — подытожил топ-менеджер.

На первом этапе фирма Porsche будет сотрудничать с «дочкой» Boeing — компанией Aurora Flight Sciences. В январе коллектив «Авроры» провёл первые лётные испытания автономного пассажирского беспилотника с вертикальным взлётом и посадкой.

Тема «воздушной мобильности» набирает обороты, и к ней проявляют интерес даже государственные структуры. В 2017 году немецкий стартап Volocopter и министерство транспорта Дубая провели испытания прототипа беспилотного летающего такси. Власти города рассчитывают в ближайшие пять лет сделать пассажирские мультикоптеры одним из видов общественного транспорта — пассажиру достаточно будет вызвать дрон с помощью приложения на смартфоне, как машину Uber.