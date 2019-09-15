Транспорт будущего: в Германии протестировали двухместное воздушное такси (фото)
В Штутгарте на юге Германии в субботу, 14 сентября, успешно прошел демонстрационный полет двухместного беспилотника- волокоптера.
Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter технический директор компании-производителя Volocopter Ян-Хендрик Бёленс.
Mission accomplished! 👍🏼 @volocopter just finished a successful demonstration flight in #Stuttgart in front of a large crowd of #technology enthusiasts. Thanks to all for sharing this moment with us! Thanks to @Daimler and @lab1886 !#aviation#Mobility@EvtolC@ElectricVTOLpic.twitter.com/TgpMEeQd9a— Jan-Hendrik Boelens (@voloCTO) 14 вересня 2019 р.
Как отмечается в анонсе мероприятия Vision Smart City, в рамках которого проходил полет, он стал первым, совершенным в крупном европейском городе. Движимый электрическими двигателями волокоптер-такси находился в воздухе около музея Mercedes-Benz на протяжении четырех минут. Пилот управлял им, находясь на земле, пассажиров в кабине также не было, пишет “Немецкая волна”.
Председатель правления автоконцерна Daimler Ола Каллениус, присутствовавший на мероприятии, выразил убежденность в том, что волокоптер-такси поможет решить проблему пробок.
Daimler принимает участие в проекте, в рамках которого планируется, что в будущем волокоптер будет управляться автономно, без вмешательства человека. Глава компании Volocopter Флориан Ройтер рассчитывает через два-три года получить разрешение на использование волокоптеров в качестве такси.