Рада внесла изменения в госбюджет-2019 относительно финансирования дорожных работ

Документ предусматривает увеличение расходов по бюджетной программе «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения» на 1,166 млрд грн.

Верховная Рада Украины внесла изменения в госбюджет на 2019 год касательно мероприятий по восстановлению дорожной инфраструктуры.

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За принятие законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год» (№2039) проголосовали 275 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает увеличение расходов по бюджетной программе «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения» на 1,166 млрд грн за счет уменьшения расходов по бюджетным программам «Улучшение состояния автомобильной дороги М-15 «Одесса - Рени» на 976,5 млн грн и «Развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения по маршруту Северный объезд города Ровно» на 190 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля 2019 года экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении в целом проекта строительства дороги М-15 «Одесса-Рени» и объездной дороги вокруг Одессы.