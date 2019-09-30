Премьер-министр рассказал, кто стоит за дефицитом разрешений на грузоперевозки через Польшу

Гончарук отметил, что на данный момент разрешений осталось на пару недель, но это критическая ситуация.

Дефицит разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки через территорию Польши для украинских перевозчиков связан с действиями отдельных людей в Польше. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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«Отмечу, что проблема с разрешениями не возникла из-за того, что Польша прекратила выдавать разрешения. Это связано с тем, что год назад Польша выдала меньше разрешений, чем мы ожидали. Почему? Это связано с деньгами. Если наши перевозчики не имеют разрешения заезжать в Польшу и перевозить товар, то это будет делать польский перевозчик. Поэтому отдельным людям в Польше это выгодно, и они это делают. У нас есть контрмеры, которые мы подготовили. Но я надеюсь, что наши польские коллеги нас услышат и мы найдем консенсус», - сказал он.

При этом Гончарук отметил, что на данный момент разрешений осталось на пару недель, но это критическая ситуация.

Также, премьер сообщил, что планирует поговорить по телефону с премьер-министром Польши на этот счет.

«Наш министр инфраструктуры постоянно в контакте с министром транспорта Польши. Мы делаем все для решения этой ситуации. В конце прошлого года Украина и Польша обсуждали, что разрешений для украинских перевозчиков не хватает. Сейчас приходит время, когда снова заканчиваются выданные разрешения. Мы неоднократно поднимали этот вопрос перед польскими коллегами», - подчеркнул он.