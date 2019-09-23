Водители фур массово съехались под Кабмин из-за проблем с перевозками в Польшу (видео)

Несколько недель назад водителям фур резко сократили количество разрешений на перевозки в Польшу. Перевозчики вынуждены ожидать по несколько дней на границе, чтобы провезти товар.

В Киеве водители фур массово съехались под Кабмин из-за сокращения количества разрешений на перевозки в Польшу. Об этом говорится в сюжете "ТСН.Ранок".

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Сейчас почти три десятка грузовиков без прицепов выстроились вдоль дороги на улице Грушевского, проезд не блокируют, ждут чиновников. Так дальнобойщики пытаются привлечь внимание к своей проблеме. Несколько недель назад водителям фур резко сократили количество разрешений на перевозки в Польшу. Водители вынуждены по несколько дней дежурить на пунктах выдачи разрешений. Через простой - не успевают вовремя доставлять заказе и вынуждены платить штрафы.

Ежегодно Украина получает от Польши лицензии на перевозки. В этом году Варшава на четверть сократила квоту. В Мининфраструктуры объясняют – лицензий осталось мало, поэтому пришлось ввести лимиты на день – чтобы хватило до конца года.

Напомним, в Украине запустили первые автоматические весы для фур. Систему автоматического формирования штрафов за перегруз запустят позже.