Камеры вместо зеркал и пять дисплеев в салоне: Honda полностью рассекретила свой первый электрокар

Honda e стала первой моделью японской марки, построенной на новой платформе, специально разработанной для машин с полностью электрическими силовыми установками.

Компания Honda полностью рассекретила свой первый серийные электрокар под названием Honda e. Новинка получила батарею емкостью 35,5 киловатт-часа, которая, как заявляют разработчики, является самой компактной в классе. Благодаря ей без подзарядки машина может проехать до 220 километров. В Honda считают, что это «идеальное расстояние для ежедневных городских поездок».

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Автомобиль получил электродвигатель, который устанавливается на задней оси. Мощность агрегата составит 136 л. с. (100 кВт), пишет Autonews. Также клиентам предложат электромотор с отдачей 150 л.с. (113 кВт). Комплект литийионных батарей с жидкостным охлаждением совместим с системой быстрой зарядки, которая может пополнить запас аккумуляторов с нуля до 80% за полчаса. Разгон до «сотни» у Honda e занимает 8 секунд.

Honda e стала первой моделью японской марки, построенной на новой платформе, специально разработанной для машин с полностью электрическими силовыми установками. Автомобиль получил специальные камерами вместо традиционных боковых зеркал. Устройства могут передавать изображение на два 6-дюймовых дисплея, установленных в салоне новинки. Кроме того, в компании утверждают, что это решение поможет улучшить коэффициент аэродинамического сопротивления.

Также новинка получила «спрятанные» в стойках дверные ручки, а роль приборной панели выполняют пять дисплеев. Отдельный экран отвечает за работу информационно-развлекательной системы, который предназначается как для водителя, так и для пассажиров. Кроме этого новинки оборудовали особым интеллектуальным персональным ассистентом Honda Personal Assistant.

На данный момент Honda уже объявила о старте приема заказов на электромобиль. Сначала новинка будет доступна в четырех европейских государствах: Великобритании, Германии, Франции и Норвегии.