Впервые в истории в мире рухнули продажи электрокаров

Причиной стало сокращение Китаем субсидирования покупок электрокаров.

Мировые продажи электромобилей в июле 2019 года упали впервые в истории после того, как Китай сократил субсидирование покупок электрокаров, хотя в целом упростил приобретение авто.

Читайте такжеSmart показала, как будут выглядеть ее будущие электрокары

Об этом сообщает Сегодня.ua со ссылкой на данные инвесткомпании Sanford C.Bernstein.

"Так, реализация авто с электродвигателями рухнула на 14% – примерно до 128 тысяч. В том числе снизились продажи в Китае и Северной Америке, при этом в Европе они увеличились", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее значительные продажи в июле были зафиксированы у американской Tesla Inc. (около 20 тысяч авто) и китайской BYD Co. (порядка 16 тысяч), далее следуют германская BMW (примерно 9 тысяч) и еще одна китайская компания BAIC (около 8 тысяч).

Как сообщает Bloomberg, в январе-июле 2019 года рынок глобальный рынок электромобилей вырос на 35%. По оценке Sanford C.Bernstein, по итогам всего текущего года подъем может составить 23-48% – соответственно до 2,4-2,9 миллиона авто.

"Как и ожидалось, темпы роста рынка упали в июле на фоне сокращения субсидий. Несмотря на предполагаемое краткосрочное ослабление рынка во втором полугодии 2019 года, мы остаемся позитивными в отношении долгосрочного спроса на электромобили", – подчеркивают инвестаналитики.

Ранее в Украине также подвели итоги января-июля на авторынке. Как выяснили специалисты "Укравтопрома", украинцы продолжают скупать электрокары. Впрочем, 91% приобретенных украинцами электромобилей – это б/у.