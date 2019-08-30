"Антонов" требует переименовать российскую модификацию самолета "Руслан"

Супертяжелый военно-транспортный самолет, разрабатываемый в России, должен получить другое название, поскольку украинский авиаконцерн не принимает участия в разработке воздушного судна.

ГП Антонов не участвует в создании нового супертяжелого военно-транспортного самолета КБ Ильюшин, которому планируется дать обозначение Ан-124-100М.

Читайте также"Антонов" за последние десять лет построил 22 самолета

Об этом сообщает пресс-служба ГП Антонов.

Украинское авиастроительное предприятие отреагировало на сообщения российских СМИ, что КБ Ильюшин с 2017 года разрабатывает глубоко модернизированный супертяжелый военно-транспортный самолет на базе Ан-124-100 "Руслан".

В компании не отрицают технической возможности глубокой модернизации "Руслана". При этом считают, что подбор и установка нового современного оборудования силами КБ Ильюшин приведет к значительному изменению летно-технических характеристик самолета по сравнению с базовой моделью.

"Таким образом, в истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат. Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки "АН", поскольку ГП Антонов не участвует в его разработке и не будет нести ответственность за его безопасность", - говорится в сообщении.

В ГП "Антонов" отмечают, что в качестве базовой модели КБ Ильюшин выбрал самолет Ан-124-100 "Руслан", созданный КБ А. К. Антонова.

"То есть, разработчиком этого воздушного судна, согласно международным правилам, является ГП Антонов - держатель сертификата типа Ан-124-100 "Руслан", - подчеркивают в компании.

Кроме того, на предприятии с 2004 по 2007 годы разработаны и сертифицированы три модификации "Руслана". Одна из них уже получила обозначение Ан-124-100М. "Две другие - Ан-124-100-150 и Ан-124-100М-150 отличаются увеличенной до 150 тонн полезной нагрузки, возможностью перевозить моногруз весом до 120 тонн", - уточнили в компании.