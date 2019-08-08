На киевском проспекте Бандеры ограничат движение: как изменятся маршруты троллейбусов

С 6:00 воскресенья движение троллейбусов указанных маршрутов будет возобновлено.

В Киеве с 22:00 10 августа до 6:00 11 августа в связи с капитальным ремонтом участка дороги на проспекте Степана Бандеры будут временно изменены маршруты движения троллейбусов №№ 29, 30, 30К, 31, 34.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Отмечается, что ремонт продлится на участке проспекта Бандеры от ул. Героев Сталинграда до ул. Богатырской.

В связи с этим 10 августа после 22.00 троллейбусы маршрута № 29 будут курсировать от ст. м. "Дарница" до ст. м. "Почайна". Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

от ст. м. "Дарница" - в 20:43, 21:01;

от железнодорожной ст. "Зенит" - в 21:17, 21:35.

Троллейбусы маршрута № 30 будут следовать от ул. Кадетский Гай до ст. м. "Почайна". Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

от ул. Кадетский Гай - в 19:44, 20:01;

от ст. м. "Почайна" в направлении ул. Милославской - в 20:34, 20:51;

от ул. Милославской - в 21:07, 21:23.

Троллейбусы маршрута № 30-К будут курсировать от ул. Милославской до ст. м. "Почайна". Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

от ул. Лифаря - в 20:33;

от ул. Милославской - в 20:40;

от ул. Дегтяревской - в 21:14, 21:29;

от ст. м. "Почайна" в направлении ул. Милославской - в 21:35, 21:50.

Троллейбусы маршрут № 31 будут ходить после 22.00 по маршруту от ул. Милославской до ст. м. "Почайна". Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

от ул. Лифаря - в 21:01;

от ул. Милославской - в 21:08;

от железнодорожной ст. "Зенит" - в 21:27, 21:48.

Троллейбусы маршрута № 34 будут курсировать от ул. Северной до ул. Степана Бандеры. Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

от ст. м. "Почайна" - в 20:59, 21:40;

от ул. Северной – в 20:20; 21:00.

Кроме того, будет увеличено количество автобусов на маршруте № 101 и продлена их работа. Последнее отправление автобусов от ст. м. "Почайна" запланировано в 00:25.

С 6:00 11 августа движение троллейбусов указанных маршрутов будет возобновлено.