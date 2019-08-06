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Дорожники показали фото возведения важного моста на трассе Винница-Умань

15:27, 06 августа 2019
Транспорт
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фото facebook/Ukravtodor.Gov.Ua

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Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

Отмечается, что реконструкция моста в первую очередь предусматривает расширение проезжей части и установки новых опор, пролетных строений и замену балок.

Также предусмотрено устройство водоотвода, обустройство тротуара, нового барьерного и перильного ограждения, нанесение дорожной разметки, перенос линий электропередач и установки освещения моста.

Кроме этого дорожники отремонтируют покрытие на подъездах к путепроводу.

Отмечается, что указанный мост вместе с трассой М-12 Стрый–Тернополь–Кропивницкий–Знаменка является частью транснационального транспортного коридора GO Highway.

фото facebook/Ukravtodor.Gov.Ua
фото facebook/Ukravtodor.Gov.Ua
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Теги: #ремонт дорог#Черкащина#ремонт дорог в Украине