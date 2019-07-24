В "Укравтодоре" отчитались о строительстве и ремонте дорог

За счет всех источников финансирования в этом году предполагается выполнить работы на 319 объектах.

Количество отремонтированных дорог в Украине будет только расти / фото УНИАН

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на сегодняшний день, в соответствии с утвержденными бюджетными программами, выполнило почти 50% работ от плана на 2019 год по проектам строительства, реконструкции и ремонтов в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Отмечается, что за счет всех источников финансирования в этом году предполагается выполнить работы на 319 объектах. В частности, на таких коридорах, как GO Highway; Н-31 Днепр - Решетиловка; Н-14 Николаев - Кропивницкий; Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев, М-15 Одесса - Рени; Р-51 Мерефа - Лозовая - Павлоград; Н-08 Запорожье - Мариуполь, М-01 Киев - Чернигов, объездная дорога города Житомир на дороге М-06 Киев-Чоп, М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка.

В пресс-службе подчеркнули, что благодаря стабильному финансированию, которое обеспечивает Дорожный фонд, увеличению конкуренции на рынке подрядных компаний, проведению 100% тендеров на площадке Prozorro количество отремонтированных и построенных дорог в Украине будет расти.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденной правительством Программе развития дорог на 2018-2022 годы, за 5 лет "Укравтодор" планирует обеспечить качественный проезд по дорогам государственного значения между областными центрами страны. За предыдущие три года было восстановлено 6800 дорог государственного и местного значения, что превышает объемы ремонтов предыдущих 10 лет (2005-2015 года).