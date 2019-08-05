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Дорожники взялись за худшую трассу Украины - "Кропивницкий-Николаев" (схема объезда)

11:20, 05 августа 2019
Транспорт
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Сколько продлится ремонт, дорожники не уточняют / фото УНИАН

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"На дороге продолжается капремонт, дорожники обустраивают бетонное покрытие", - говорится в сообщении.

Сколько продлится ремонт, дорожники не уточняют.

Перекрытый участок дороги советуют объезжать, но водителей предупреждают, что и на запасных маршрутах качество покрытия оставляет желать лучшего.

фото antikor.com.ua

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Теги: #Николаевщина#ремонт дорог#ремонт дорог в Украине