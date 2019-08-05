Дорожники взялись за худшую трассу Украины - "Кропивницкий-Николаев" (схема объезда)
11:20, 05 августа 2019Транспорт
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Перекрытый участок дороги советуют объезжать, но водителей предупреждают, что и на запасных маршрутах качество покрытия оставляет желать лучшего.
Сколько продлится ремонт, дорожники не уточняют / фото УНИАН
С сегодняшнего дня трассой "Кропивницкий-Николаев" запретили движение грузовиков и машин весом более 10 тонн.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"На дороге продолжается капремонт, дорожники обустраивают бетонное покрытие", - говорится в сообщении.
Сколько продлится ремонт, дорожники не уточняют.
Перекрытый участок дороги советуют объезжать, но водителей предупреждают, что и на запасных маршрутах качество покрытия оставляет желать лучшего.
фото antikor.com.ua
Подробнее об этом смотрите в видеоматериале:
Дорожники взялись ремонтировать самую худшую трассу Украины - "Кропивницкий-Николаев"
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