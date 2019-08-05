Дорожники взялись за худшую трассу Украины - "Кропивницкий-Николаев" (схема объезда)

Перекрытый участок дороги советуют объезжать, но водителей предупреждают, что и на запасных маршрутах качество покрытия оставляет желать лучшего.

С сегодняшнего дня трассой "Кропивницкий-Николаев" запретили движение грузовиков и машин весом более 10 тонн. Читайте такжеВ "Укравтодоре" отчитались о строительстве и ремонте дорог Об этом сообщает ТСН.ua. "На дороге продолжается капремонт, дорожники обустраивают бетонное покрытие", - говорится в сообщении. Сколько продлится ремонт, дорожники не уточняют. Перекрытый участок дороги советуют объезжать, но водителей предупреждают, что и на запасных маршрутах качество покрытия оставляет желать лучшего. Подробнее об этом смотрите в видеоматериале:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter