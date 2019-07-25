Оккупанты запустили в Крыму автобусный маршрут от Симферополя до админграницы с Херсонской областью
13:01, 25 июля 2019Транспорт
1167 0
Рейсы начались с 24 июля.
В Крыму начал работу автобусный маршрут от Симферополя до админграницы с Херсонской областью.
Читайте такжеВ Boeing допускают сокращение производства самолетов модели 737 MAX
Об этом журналистам сообщила "вице-премьер российского правительства Крыма" Юлия Жукова, передают "Крым Реалии".
Как сообщается, с 24 июля с установленного остановочного комплекса в сторону Симферополя будет направляться 12 оборотных рейсов: 12 в одном направлении и 12 в другом.
Из Симферополя автобусы отходят от автостанции «Курортная». Первый рейс отходит в 6.00, последний рейс из Симферополя – в 17.00, от админграницы – в 19.00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter