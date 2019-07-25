Оккупанты запустили в Крыму автобусный маршрут от Симферополя до админграницы с Херсонской областью

Рейсы начались с 24 июля.

В Крыму начал работу автобусный маршрут от Симферополя до админграницы с Херсонской областью.

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Об этом журналистам сообщила "вице-премьер российского правительства Крыма" Юлия Жукова, передают "Крым Реалии".

Как сообщается, с 24 июля с установленного остановочного комплекса в сторону Симферополя будет направляться 12 оборотных рейсов: 12 в одном направлении и 12 в другом.

Из Симферополя автобусы отходят от автостанции «Курортная». Первый рейс отходит в 6.00, последний рейс из Симферополя – в 17.00, от админграницы – в 19.00.