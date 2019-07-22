"УЗ" предлагает увеличить штраф за безбилетный проезд в электричке до 3 тысяч гривень

Также в "Укрзализныце" хотят получать часть средств от штрафов за проезд без билета.

"Укрзализныця" разрабатывает предложение Верховной Раде, в которой просит депутатов повысить размер штрафов за безбилетный проезд в пригородном железнодорожном транспорте со 110 гривень до 3 тысяч гривень.

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Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на заявление главы регионального филиала "Юго-Западной железной дороги" Романа Веприцкого.

"Мы готовим соответствующее предложение в Верховную Раду. Хотим повысить штрафы с нынешних 110 гривен до 3 тысяч гривень. Кроме этого, хотим внести изменения в положение о штрафах. Сейчас все средства получает местная власть, на территории которой был выписан протокол об административном правонарушении. Мы хотим, чтобы часть средств получала местная власть, а часть - УЗ", - сообщил Веприцкий.

Он также добавил, что компания планирует продолжать оборудование станций пригородных поездов турникетами, ограждениями и зонами ожидания внутри станций.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит 110 миллионов евро на приобретение новых электричек на Запорожье.

Напомним, что накануне в "Укрзализныце" направили просьбу к парламенту выделить 7,1 миллиарда гривень на обновление парка электричек из-за того, что из-за своего возраста они загораются просто в пути.

Ранее в "Укрзализныце" сообщали, что планируют передавать пригородные поезда на баланс местных советов.

В сентябре 2018 года сообщалось, что "Укрзализныця" планирует привлечь технику PESA и Siemens для обновления пригородных поездов. В то же время в компании приобретут 3 пригородных поездов в украинского производителя.