В Польше заработал официальный сервисный центр Tesla

Теперь украинским владельцам новых электрокаров Tesla, чтобы не терять гарантию, придется ездить на ТО в соседнюю Польшу.

В Польше открылся первый официальный сервисный центр Tesla. Конечно же, он находится в столице Польши - Варшаве.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Сервис уже работает и упоминается среди остальных на соответствующей страничке официального сайта Tesla", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электромобили Tesla пользуются достаточно высокой популярностью среди украинцев, несмотря на то, что официально они у нас не продаются и стоят очень недешево.

"По состоянию на 8 мая 2019 года таковых было зарегистрировано 845 штук. Нам еще предстоит дождаться того момента, когда Tesla, решится выйти на украинский рынок или хотя бы построит давно обещанные станции быстрой зарядки Tesla Supercharger", - подчеркивает издание.

Пока же украинские владельцы новых автомобилей Tesla, купленных в Европе, чтобы не терять гарантию, могут ездить на ТО в соседнюю Польшу.