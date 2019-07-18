Завтра в Киеве могут закрыть на вход две станции метро на Подоле

В метрополитене отмечают, что закрытие возможно из-за проведения массовых мероприятий в городе.

Завтра возможно закрытие на вход для пассажиров станций столичного метрополитена «Контрактовая площадь» и «Почтовая площадь».

Читайте также"Беспрецедентное решение": Вакарчук решил включит в список "Голоса" волонтеров партии

Об этом сообщается на сайте «Киевского метрополитена».

«19 июля 2019 года в связи с проведением массовых мероприятий в городе, возможно ограничение на вход (закрытие) для пассажиров станций «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», - сообщили в метрополитене.

В то же время, о каких именно массовых мероприятиях говорится, и время возможного закрытия не уточняется.

В сообщении на странице «Киевского метрополитена» в Facebook указано, что закрытие возможно в случае, если "пассажиропоток будет превышать техвозможности".

В комментариях к сообщению пользователи соцсети отмечают, что речь идет о концерте группы «Океан Эльзы» на Подоле в 20.30.