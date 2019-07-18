Завтра в Киеве могут закрыть на вход две станции метро на Подоле
Завтра возможно закрытие на вход для пассажиров станций столичного метрополитена «Контрактовая площадь» и «Почтовая площадь».
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Об этом сообщается на сайте «Киевского метрополитена».
«19 июля 2019 года в связи с проведением массовых мероприятий в городе, возможно ограничение на вход (закрытие) для пассажиров станций «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», - сообщили в метрополитене.
В то же время, о каких именно массовых мероприятиях говорится, и время возможного закрытия не уточняется.
В сообщении на странице «Киевского метрополитена» в Facebook указано, что закрытие возможно в случае, если "пассажиропоток будет превышать техвозможности".
В комментариях к сообщению пользователи соцсети отмечают, что речь идет о концерте группы «Океан Эльзы» на Подоле в 20.30.