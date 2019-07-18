цей матеріал доступний українською

Завтра в Киеве могут закрыть на вход две станции метро на Подоле

21:49, 18 июля 2019
Транспорт
80 0
Закрытие возможно в случае, если пассажиропоток будет превышать техвозможности / фото УНИАН

Читайте также"Беспрецедентное решение": Вакарчук решил включит в список "Голоса" волонтеров партии

Об этом сообщается на сайте «Киевского метрополитена».

«19 июля 2019 года в связи с проведением массовых мероприятий в городе, возможно ограничение на вход (закрытие) для пассажиров станций «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», - сообщили в метрополитене.

В то же время, о каких именно массовых мероприятиях говорится, и время возможного закрытия не уточняется.

В сообщении на странице «Киевского метрополитена» в Facebook указано, что закрытие возможно в случае, если "пассажиропоток будет превышать техвозможности".

В комментариях к сообщению пользователи соцсети отмечают, что речь идет о концерте группы «Океан Эльзы» на Подоле в 20.30.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#метро