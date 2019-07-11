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"Океан Эльзы" выпустил новый лирический трек

14:46, 11 июля 2019
Кино и музыка
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Вакарчука эту композицию написал в этом году за несколько дней до своего дня рождения / фото УНИАН

Об этом пишет ТСН.uа.

Трек вышел под названием "Човен". По словам фронтмена группы Святослава Вакарчука, эту композицию он написал в этом году за несколько дней до своего дня рождения, которое музыкант праздновал 14 мая.

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"Родилась она в очень короткое время, буквально за пол часа. Я сел за рояль и начала появляться не только музыка, но и сразу слова, что бывает довольно не часто. Впервые я ее спел под гитару друзьям на своем дне рождения, и вдохновленные тем, что им понравилось, мы с группой нашли время в этот не простой период и записали ее", - прокомментировал Вакарчук.

Как рассказали участники "О.Е." текст песни содержит в себе ссылки на исторические события Украины разных времен.

"Образ "левый и правый берег", когда с одной стороны "цветут сады", а с другой "чужие следы" для меня очень выстраданная история лично", - признался Вакарчук.

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Теги: #Океан Ельзи#Святослав Вакарчук