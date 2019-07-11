"Океан Эльзы" выпустил новый лирический трек

Композиция вышла под названием "Човен"

Группа "Океан Эльзы" порадовал поклонников премьерой нового аудио.

Об этом пишет ТСН.uа.

Трек вышел под названием "Човен". По словам фронтмена группы Святослава Вакарчука, эту композицию он написал в этом году за несколько дней до своего дня рождения, которое музыкант праздновал 14 мая.

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"Родилась она в очень короткое время, буквально за пол часа. Я сел за рояль и начала появляться не только музыка, но и сразу слова, что бывает довольно не часто. Впервые я ее спел под гитару друзьям на своем дне рождения, и вдохновленные тем, что им понравилось, мы с группой нашли время в этот не простой период и записали ее", - прокомментировал Вакарчук.

Как рассказали участники "О.Е." текст песни содержит в себе ссылки на исторические события Украины разных времен.

"Образ "левый и правый берег", когда с одной стороны "цветут сады", а с другой "чужие следы" для меня очень выстраданная история лично", - признался Вакарчук.