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УЗ назвала самые прибыльные поезда: Киев-Москва приносит больше всего денег

19:02, 10 июля 2019
Транспорт
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Поезд Киев-Москва принес "Укрзализныци" наибольшую прибыль / фото УНИАН

Один международный поезд Киев-Москва приносит "Укрзализныце" (УЗ) больше прибыли, чем пять самых прибыльных поездов курсирующих внутри Украины вместе взятых.

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Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на данные УЗ.

Москва остается самым денежным направлением в международных пассажирских перевозках на протяжении многих лет. За пять месяцев 2019 года поезд №5/6 Киев- Москва принес УЗ 117,7 млн грн. Это почти в два раза больше, чем за первое полугодие 2018 года (64,5 млн грн).

В топ самых прибыльных международных поездов, по сравнению с прошлым годом, вошли поезда: Кривой-Рог-Москва, Днепр-Москва и Львов-Москва. А поезда Николаев-Москва и Хмельницкий-Москва выбыли из списка. 

фото biz.liga.net

Поезда внутреннего сообщения приносят намного меньше. Самый прибыльный - Киев-Одесса. Его результат - 32,1 млн грн. 

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Теги: #Укрзализныця#ж/д сообщение с Россией