УЗ будет перевозить письма и посылки украинцев в пассажирских поездах

Эта услуга будет предоставляться аналогично вагонам-автомобилевозам и никоим образом не повлияет на качество и скорость пассажирских перевозок.

Акционерная компания «Укрзализныця» планирует перевозить почтовые отправления в составе некоторых пассажирских поездов в контейнерах, и сейчас компания ведет переговоры с почтовыми операторами.

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Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на операционного директора «Укрзализныци» Вячеслава Еремина.

По его словам, железная дорога - прогнозируемый и стабильный вид транспорта, который сможет обеспечить четкую доставку отправлений практически любых размеров.

«В этой услуге заинтересованы наши почтовые операторы. Сейчас мы ведем с ними переговоры, и уже сейчас они очень заинтересованы в этой услуге, ведь их клиенты смогут всегда вовремя получить свой груз, независимо от погоды и других факторов, влияющих на автотранспорт», - цитирует пресс-служба Еремина.

Он добавил, что эта услуга будет предоставляться аналогично вагонам-автомобилевозам и никоим образом не повлияет на качество и скорость пассажирских перевозок.

«Для перевозки почтовых отправлений планируется использовать фитинговые платформы, которые будут модернизированы под тележки пассажирских вагонов», - сказал он.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.