BMW превратила кроссовер X7 в пикап (фото)

На фестивале Motorrad Days в немецком Гармиш-Партенкирхене дебютировал экспериментальный пикап на базе большого кроссовера BMW X7.

Компания BMW представила экспериментальную версию модели X7, которую переделали из большого кроссовера в пикап.

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Об этом сообщает РБК.

"Премьера новинки состоялась в рамках фестиваля Motorrad Days в немецком Гармиш-Партенкирхене, организованного мотоциклетным подразделением баварской марки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на создание прототипа ушло около 10 месяцев. Таким образом, разработка концепт-кара началась еще до официальной премьеры серийного кроссовера X7, дебютировавшего в октябре 2018 года.

Пикап получился на 10 см длиннее стандартной модели, а длина его погрузочной площадки составила 1,4 и 2,0 метра с закрытым и отрытым бортом соответственно. В конструкции автомобиля использовали композитные материалы, из которых, в частности, выполнили верх, задние двери и крышку грузовой платформы. Благодаря этому пикап получился примерно на 200 килограмм легче товарного кроссовера.

В кузов экспериментального автомобиля разработчики поместили внедорожный мотоцикл BMW F 850 GS с уникальными колесными дисками, выполненными из тикового дерева.

Что касается стандартного кроссовера BMW X7, то на данный момент доступно три модификации модели. Базовый вариант оснащается трехлитровым дизельным двигателем мощностью 249 лошадиных сил. Бензиновая гамма представлена агрегатом такого же рабочего объема, который выдает 340 сил. Все моторы работают в паре с восьмиступенчатым "автоматом" и системой полного привода на основе многодисковой муфты на передней оси.

Наконец, топовая версия оснащена дизельным мотором объемом три литра с четырьмя турбинами, развивающим 400 лошадиных сил. Такой кроссовер способен ускоряться до первой "сотни" за 5,4 секунды, а его максимальная скорость ограничена 250 километров в час.