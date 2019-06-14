Аэропорт «Львов» поднял стоимость суточной стоянки почти в 2 раза

Новый тариф составляет 80 грн в сутки и взимается за каждый полный и неполный день нахождения.

Аэропорт «Львов» поднял почти в два раза стоимость суточной стоянки автомобилей на парковке рядом с действующим сейчас терминалом.

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Новый тариф составляет 80 грн в сутки и взимается за каждый полный и неполный день нахождения. Ранее данный тариф составлял 45 грн в сутки, пишет avianews.com.

Расценки на размещение автомобилей на часовой парковке, которая расположена напротив выходов из терминала, остались на прежнем уровне — 20 грн в час. При этом первые 15 минут нахождения не тарифицируются.

Ранее пассажиры жаловались, что на суточной парковке рядом с терминалом существует проблема с наличием свободных мест. Почти двойное повышение цены услуги не исправило эту ситуацию.

Тариф 80 грн в сутки на парковку рядом с терминалом является самым дешевым среди аэропортов Украины, занимающих первые три места по пассажиропотоку (аэропорт «Борисполь» 1-е место, аэропорт «Жуляны» — 2-е место, аэропорт «Львов» — 3-е место).

Например, в аэропорту «Борисполь» оставить автомобиль на сутки рядом с терминалом D обойдется в сумму 300 грн. Аналогичный тариф на суточную парковку рядом с терминалами действует в аэропорту «Жуляны».