Британская Ultima показала 1217-сильный суперкар (фото)

Максимальная скорость 1217-сильного автомобиля Ultima RS с карбоновой конструкцией превысила 400 км/ч.

Британская компания Ultima представила свою новую модель — дорожный суперкар RS, премьера которого состоится на Фестивале скорости в Гудвуде. Топовая версия модели получила 1217-сильный двигатель.

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Ultima RS построена вокруг пространственной рамы с конструкцией с обширным применением композитных материалов. Аэродинамический обвес, сделанный из карбона, предусматривает массивное антикрыло шириной 1780 миллиметров, пишет Autonews.

Суперкар доступен с тремя моторами V8 компании Chevrolet — двумя атмосферными и одним с приводным нагнетателем. Первые два выдают 487 и 659 л.с., а третий способен развивать 811 лошадиных сил. При этом в компании могут довести отдачу агрегата до 1217 лошадиных сил.

Все моторы работают в паре с шестистуепнчатой механической коробкой передач компании Porsche. Вариант с 811-сильным двигателем способен ускоряться с места до 96 км/ч (60 миль в час) за 2,3 сек., а разгон до 241 км/ч (150 мил в час) занимает 8,9 секунды. Максимальная скорость превышает 400 км в час. Данных о динамике 1217-сильной версии пока нет.

Автомобиль комплектуется гоночными четырехпоршневыми тормозными механизмами AP Racing с, а также легкосплавными 19-дюймовыми колесами. Суперкар можно заказать как с правым расположением рулевого колеса, так и с левым.