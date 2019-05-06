Автопарк полиции Дубая пополнился первым арабским суперкаром (фото, видео)

Полиция Дубая получила 750-сильное купе Lykan HyperSport, максимальная скорость которого составляет 395 км/ч.

Автопарк полиции Дубая пополнился купе Lykan HyperSport, которое называют «первым арабским суперкаром». Это один из семи подобных автомобилей, стоимость каждого из которых достигает 3,4 млн долларов.

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Lykan HyperSport был разработан ливанской компанией W Motors совместно с итальянской дизайн-студией StudioTorino. Автомобиль оснастили 3,7-литровым твин-турбо агрегатом немецкой фирмы RUF Automotive, специализирующейся на доработке машин Porsche, пишет Autonews.

Двигатель, работающий в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, развивает 750 л.с. и 960 Нм крутящего момента. Lykan HyperSport способен ускоряться с места до первой «сотни» за 2,8 сек., а на разгон до 200 км/ч уходит 9,4 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 395 км в час.

Ранее компания W Motors разработала для полиции Дубая особый внедорожник Giath, который назвали «одним из самых совершенных патрульных автомобилей в мире». Giath укомплектован сложным комплексом специальных систем, в том числе функцией распознавания лиц подозреваемых, а также особой информационно-телекоммуникационной системой, связывающей экипаж с центральным штабом.

В салоне автомобиля установлено несколько дисплеев, в том числе и на месте переднего пассажира, что позволяет одному из полицейских сконцентрироваться на управлении, а второму — контролировать различные системы.