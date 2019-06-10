В Великобритании громкие авто будут штрафовать с помощью дорожных камер

Система будет замерять уровень шума проезжающих автомобилей и штрафовать нарушителей при помощи идентификации номеров.

Министерство транспорта Великобритании начало испытания новых дорожных комплексом фиксации нарушений, которые будет проверять автомобили на уровень издаваемого шума.

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Об этом сообщает издание Autocar.

Правительство уже заказало несколько прототипов камер, которые в течение оставшихся семи месяцев 2019 г. будут замерять уровень шума. Нарушителей будут обнаруживать и штрафовать при помощи системы идентификации регистрационных номерных знаков.

Власти отмечают, что слишком шумные автомобили могут «превратить жизнь люде в страдание, особенно в сельской местности», что может повлечь за собой серьезные нарушения здоровья.

Ранее стало известно, что в Великобритании начали использовать специальные датчики, распознающие водителей, которые используют мобильные телефоны во время езды без устройств hands-free, пишет Autonews.

Комплекс способен распознавать сети стандарта 2G, 3G и 4G, а также сигнал Bluetooth. В том случае если система не фиксирует активность Bluetooth-протокола, то она делает вывод, что телефон используется без устройства беспроводной связи. Тогда на специальных информационных знаках вдоль дороги появляется сигнал с перечеркнутым телефоном.