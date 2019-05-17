Европейцы снижают покупку авто: топ-3 популярных марок

Продажи легковых автомобилей в Европе в январе-апреле снизились на 2,6% - до 5,3 млн авто.

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-апреле 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились на 2,6% - до 5,3 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

Читайте такжеВ Украине растут продажи электрокаров: самые популярные модели

Согласно опубликованным данным, за анализируемый период рынки Германии и Франции оставались почти без изменений, в то время как регистрации снизились в Италии (-4,6%), Испании (-4,5%) и Великобритании (-2,7%) по сравнению с тем же периодом в 2018 году.

В апреле продажи авто в ЕС составили 1,303787 млн единиц, что на 0,4% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

По итогам апреля крупнейшие национальные рынки ЕС показали разные результаты спроса. Так, Испания (+ 2,6%), Италия (+ 1,5%) и Франция (+ 0,4%) продемонстрировали небольшой рост по сравнению с апрелем 2018 года, но в Великобритании (-4,1%) и Германии (-1,1%) спрос снизился.

Крупнейшим национальным рынком в ЕС в апреле вновь стала Германия, где было реализовано 310 715 новых машин.

Вторую строчку рейтинга заняла Франция, жители которой в апреле приобрели 188 196 авто.

Замыкает лидирующую тройку Италия с результатом 174 412 проданных легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первая строка традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 323832 авто, при этом падение составило 3,7% по сравнению с прошлогодним апрелем.

На втором месте PSA Group с результатом 215 382 проданных автомобилей, что на 1,5% больше показателя годичной давности.

И третий результат в RENAULT Group - 143123 шт., что на 1,8% больше апреля 2018 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2018 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 0,1% - до 15,136 млн единиц.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.