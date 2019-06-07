«Укрзализныця» назначила новых членов правления компании: кто они

Новыми членами правления компании стали чех Франтишек Буреш, поляк Марчин Селеевский, а также Сергей Кушнир и Иван Юрик.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» назначила четырех новых членов правления компании Франтишека Буреша, Марчина Селеевского, Сергея Кушнира и Ивана Юрика.

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Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в сети Facebook.

«Все они - исключительно опытные топ-менеджеры, профессионалы, должны реализовать в компании лучшие мировые практики. Формируем сильную команду, с помощью которой сможем реализовать стратегию "Укрзализныци" и осуществлять эффективное управление компанией», - написал Кравцов.

Он отметил, что поиском кандидатов занималось рекрутинговое агентство, а поэтапную оценку результатов проводил наблюдательный совет «Укрзализныци».

Вместе с тем, ранее назначенные Желько Марчек и Ремигиуш Пашкевич продолжат работу на занимаемых должностях.

Так, Буреш в «Укрзализныце» будет отвечать за реализацию программы обновления и строительства подвижного состава; Кушнир будет отвечать за внедрение эффективной системы взаимодействия с правительством, центральными, региональными и местными органами власти; Юрик возглавит стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами, а также с кредитным портфелем компании и реструктуризацией ее долгов.

В частности, чех Буреш последние годы возглавлял Центр исследований и испытаний железных дорог «Чешская железная дорога» VELIM (Прага, Чехия). Кроме того, он работал на руководящих должностях в ряде мировых производителей подвижного железнодорожного состава, среди которых такие гиганты как ALSTOM, Skoda Holding Group и Skoda Electric.

Поляк Селеевский возглавлял крупнейшего польского железнодорожного оператора - PKP Intercity, руководил пассажирской компанией PKP. Также он успешно реализовал проект запуска высокоскоростных поездов в Польше – Pendolino, а также эффективно руководил польскими авиалиниями LOT Polish Airlines, где завершил и запустил историческую для компании LOT стратегию развития на 2016-2025 гг.

Сергей Кушнир работает в команде «Укрзализныци» с начала 2019 года директором по ремонту подвижного состава. До работы в компании, Кушнир руководил службой вице-премьер-министра Украины, работал в должности заместителя министра и заместителя государственного секретаря КМУ.

Иван Юрик также имеет опыт работы в «Укрзализныце» на должности члена наблюдательного совета компании, участвуя в работе комитетов по стратегии, финансов и аудита. В 2017-2018 годах Юрик работал на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах - руководил службой министра Министерства финансов Украины, в 2010-2014 годах - возглавлял представительство в Украине инвестиционной компании Blackstone.

Кравцов также напомнил, что в конце мая в команду топ-менеджеров «Укрзализныци» присоединился специалист с многолетним опытом работы в ведущих украинских и международных компаниях - Николай Иванинив, который будет курировать операционную работу сектора экономики и финансов.

«Сейчас задача "Укрзализныци" - стать экономически стабильной, клиентоориентированной и инновационной компанией. Поэтому, задача обновленной команды - максимальная реализация поставленных целей», - добавил руководитель компании.

Как сообщал УНИАН, ранее глава набсовета "Укрзализныци" Шевки Аджунер сообщил о том, что наблюдательный совет компании намерен до конца февраля определить квалификационные критерии для кандидатов на должности членов нового правления компании, а к концу первого полугодия – полностью определиться с его новым составом.

В конце июня 2018 года Кабинет министров утвердил новый состав наблюдательного совета «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.