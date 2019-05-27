Кабмин утвердил новые правила учета ДТП

Учет ДТП будет осуществляться в соответствии с европейскими стандартами.

Кабинет министров Украины утвердил правила ведения учета дорожно-транспортных происшествий.

Читайте такжеВ Украине ужесточат наказание за пьяное вождение: юрист объяснил, что ждет нарушителей

Соответствующее постановление от 22 мая 2019 года № 424 опубликовано на правительственном портале.

"Целью принятия является совершенствование системы учета и обработки данных о ДТП для внедрения новой карточки учета на основе Европейской системы данных CADAs", - говорится в пояснительной записке к документу.

В пресс-службе Министерства внутренних дел отметили, что ведение такого учета обеспечит выявление и анализ причин совершения ДТП.

Согласно постановлению, предусматривается утверждение обновленного учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий, упорядочение процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершенных ДТП, для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материального ущерба от этих происшествий на общегосударственном уровне.

В ведомстве также подчеркнули, что создание нового учета обеспечит получение объективных и полных данных об обстоятельствах ДТП, что является непременным условием осуществления углубленной оценки состояния аварийности на дорогах Украины, совершенствования выявления и анализа причин возникновения ДТП, разработки и принятия мер по уменьшению количества таких происшествий и их тяжести; упорядочения процедуры взаимодействия между субъектами (НПУ, "Укравтодор" и Минздрав), владеющими информацией о ДТП, для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, снижения объемов материального ущерба на общегосударственном уровне; определения процедуры учета ДТП, выявления и анализа причин их совершения, что станет основой проведения мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, уменьшения смертей и травм на дорогах, ликвидации мест концентрации ДТП; конкретизация правовых оснований осуществления учета ДТП.