Как в "Укрзализнице" собираются бороться с несчастными случаями на железной дороге
Новое руководство железной дороги продолжает строить "умные" переходы через пути, а также принимает меры по повышению безопасности своих линий электропередач и трансформаторных подстанций.
Судя по активности, с которой руководитель регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" взялся за реорганизацию и усовершенствование своей инфраструктуры, не исключено, что уже совсем скоро страна получит действительно безопасное и современное железнодорожное сообщение. Кроме "умных" переходов для пешеходов и огражденных железнодорожных колей, пересекающих густонаселенные города, "Укрзалізниця" вплотную занялась своими линиями электропередач и трансформаторами.
Полузаброшенные и плохо огражденные трансформаторные подстанции, на которые годами не обращали внимание, были причиной ряда несчастных случаев и трагической гибели людей. А регулярные хищения электроэнергии через незаконные подключения к проводам образовали огромную черную дыру, в которой пропадала прибыль "Укрзалізниці".
- Начиная работать в этом направлении, мы преследовали три главных цели: обновить нашу систему распределения электроэнергии и привести объекты в порядок, обеспечить безопасность населения близлежащих населенных пунктов и прекратить незаконные подключения к нашим электросетям, - комментирует Роман Веприцкий, директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". - Убытки от кражи электричества в масштабах предприятия не такие большие – в прошлом году эта цифра не превысила сотни тысяч гривень. Но даже эти деньги могли бы пойти на то же
- усовершенствование инфраструктуры железной дороги. Прикрыв все такие мелкие утечки бюджета, мы придадим дополнительный импульс в продвижении масштабных реформ, начатых нами еще два года назад.
Усовершенствование системы электропередач "Укрзалізниці" будет иметь еще одно положительное последствие. Являясь предприятием-распределителем электрической энергии населению, она сможет обеспечить более качественную услугу.
Напомним, ранее потребители нередко жаловались на нестабильное напряжение в сетях. Впредь, обещают в УЗ, повода для недовольства у потребителей не будет.
Как отметили в "Укрзалізниці", на строительство, модернизацию и реконструкцию электросетей в 2019 году выделено 76 миллионов гривень.