Skoda показала обновленный Superb (видео)

Обновленный Skoda Superb дебютирует в конце мая и впервые получит вседорожную версию Scout.

Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout. Такая версия будет доступна для покупки только в кузове универсал.

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Также на видео можно увидеть роскошную модификацию Superb под названием Laurin & Klement, пишет Autonews.

Помимо универсала новинка будет доступна для покупки в кузове лифтбек. Рестайлинговый Superb впервые получит светодиодные матричные фары. Также машину укомплектуют светодиодными противотуманными фарами и модернизированными фонарями с динамическим указателем поворота в стиле Kamiq. Кроме того, рестайлинговый Superb получит систему Coming/Leaving Home. Эта функция включает фары и фонари на непродолжительное время после запирания или отпирания автомобиля с помощью брелока.

Также от дорестайлинговой машины Superb будет отличаться агрессивными бамперами и новой решеткой радиатора. Судя по ранее опубликованным шпионским фотографиям, в салоне обновленного Superb установят новую приборную панель и большой дисплей мультимедийной системы. Ряд систем безопасности новинка позаимствует у Passat.

По неофициальным данным, машину можно будет приобрести с новым 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым турбоагрегатом с функцией отключения двух цилиндров при небольших нагрузках. Кроме этого в Европе новинку предложат с гибридной силовой установкой. В ее состав войдет 1,4-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами и электромотор. Мощность такой версии автомобиля составит 220 лошадиных сил. На одной электротяге машина сможет проехать около 55 километров.

Официальная премьера новинки состоится в конце мая на чемпионате мира по хоккею в Братиславе.