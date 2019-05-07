Skoda показала обновленный Superb и анонсировала премьеру

Официальная премьера новинки состоится в конце мая на Чемпионате мира по хоккею в Братиславе.

Компания Skoda опубликовала первое тизерное изображение обновленного Superb. Автомобиль будет доступен в кузове лифтбек и универсал.

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Как сообщает пресс-служба чешского бренда, официальная премьера новинки состоится в конце мая на Чемпионате мира по хоккею в Братиславе, пишет Autonews.

От дорестайлингового автомобиля машина будет отличаться другой оптикой, агрессивными бамперами и новой решеткой радиатора. У машины появятся видоизмененные фонари, соединенные новой хромированной линией. Судя по ранее опубликованы шпионским фотографиям, в салоне обновленного Superb установят новую приборную панель и большой дисплей мультимедийной системы. Ряд систем безопасности новинка позаимствует у Passat.

Машину можно будет приобрести с новым 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым турбоагрегатом с функцией отключения двух цилиндров при небольших нагрузках.

Кроме этого, в Европе новинку предложат с гибридной силовой установкой. В ее состав войдет 1,4-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами и электромотор. Мощность такой версии автомобиля составит 220 лошадиных сил. На одной электротяге машина сможет проехать около 55 километров.