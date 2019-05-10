Uber и Bolt решили не принимать водителей на "евробляхах"

Отказ от сотрудничества с водителями нерастаможенных "евроблях" поможет компаниям улучшить сервис и сделать его более надежным.

Компании вызова такси Uber и Bolt в Украине сообщили водителям, зарегистрированным в системах, что отказываются от автомобилей на иностранной регистрации.

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Об этом сообщает аіп.uа.

С 9 мая сервис Uber при обновлении документов автомобилей на иностранной регистрации (например, страхового полиса), такие документы отклоняет.

При этом автомобили, которые сейчас активны, смогут продолжить поездки.

Bolt (бывший Taxify) перестанет добавлять на платформу автомобили на еврономерах с 24 мая 2019 года.

"Мы уверены в том, что отказ от сотрудничества с водителями нерастаможенных автомобилей поможет нам улучшить сервис и сделать его более надежным", - отметил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

Как сообщал УНИАН, льготный режим оформления "евроблях" завершился 22 февраля, за это время украинцы оформили 218 тысяч транспортных средств уплатили в бюджет 13,6 миллиарда гривень.

По официальным данным ГФС, по состоянию на 25 ноября прошлого года в Украине находилось около 640 тысяч авто, которые требовали растаможку. За период льготного периода была растаможена лишь шестая часть из них.

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто на еврономерах.