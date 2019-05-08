Кабмин одобрил план развития аэропорта «Борисполь» до 2045 года

Объем инвестиций в размере более 3 млрд евро включает инвестиции самого госпредприятия и привлеченные средства.

Кабинет министров Украины одобрил концепцию развития крупнейшего в Украине Международного аэропорта «Борисполь» до 2045 года с запланированным объемом инвестиций в размере более 3 млрд евро, включая инвестиции самого госпредприятия и привлеченные средства.

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Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Как сообщил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян после заседания Кабмина, данная концепция развития главных воздушных ворот страны предполагает существенный рост пассажиропотока к 2045 году благодаря модернизации и обновлению инфраструктуры аэропорта.

"Мы предусматриваем существенное увеличение пассажиропотока. Для этого нужно существенно развить инфраструктуру аэропорта "Борисполь". Мы изучаем возможность концессионного проекта, поскольку общий объем инвестиций в этот объект больше 3 млрд евро", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее правительственный комитет одобрил концепцию развития международного аэропорта «Борисполь» до 2045 года с запланированным объемом инвестиций в размере около 3,4 млрд евро. Данная концепция развития "Борисполя" включает строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту и расширение терминала D.

Кроме того, концепция предполагает, что в 2045 году аэропорт будет обслуживать около 54 млн пассажиров в год.

В августе 2018 года руководство аэропорта «Борисполь» заявило о намерении до 2023 года построить вторую взлетно-посадочную полосу за 8 млрд грн в связи с растущим пассажиропотоком.

По итогам 2018 года аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток на 19,5% – до 12,6 млн человек.

Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».