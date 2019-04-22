Электромобили Hyundai можно будет настроить при помощи смартфона

Южнокорейская компания разрабатывает специальное приложение, позволяющее владельцу контролировать и вносить изменения в семь основных характеристик автомобиля.

Будущие полностью электрические модели компании Hyundai можно будет настраивать при помощи специального приложения на мобильном гаджете.

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Об этом сообщает пресс-служба южнокорейского автопроизводителя, передает Autonews.

Новая система позволит владельцу контролировать и вносить изменения в семь основных рабочих характеристик автомобиля. К примеру, водитель сможет увеличить максимальный крутящий момент агрегата, регулировать интенсивность ускорения и замедления, менять уровень рекуперации энергии при торможении, а также задавать значение максимальной скорости.

При этом программа сможет самостоятельно предложить оптимальные настройки, исходя из заданного на навигаторе маршрута. Кроме того, система может рекомендовать особые настройки как для максимально спортивной езды, так и для экономного передвижения.

«Hyundai Motor Group планирует выпустить 44 модели экологичных автомобилей к 2025 году, в том числе 23 модели электромобилей. В связи с этим мы активно изучаем возможности применения новых технологий и услуг, связанных с автомобилями, не сжигающими топливо, — отметил научный сотрудник Hyundai О Чонсу. — Разрабатывая революционные мобильные решения наподобие этого, мы продолжим повышать удовольствие от эксплуатации электромобилей, адаптированных к личным предпочтениям пользователей».