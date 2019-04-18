Kia показала беспилотный электромобиль (фото)

Заявлено, что без подзарядки новый Kia сможет проезжать не менее 480 км.

Компания Kia на автосалоне в Нью-Йорке представила беспилотный электромобиль HabaNiro.

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Полноприводный концепт-кар, оснащенный двумя электромоторами, получил агрессивный дизайн, сочетающий в себе серый, белый, красный и черный цвета, а также двери типа «крылья бабочки» и пульсирующие ходовые огни.

Заявлено, что без подзарядки новый Kia сможет проезжать не менее 480 км. Также HabaNiro получил автопилот Level 5 (беспилотная функция полностью автоматизирована и исключает непосредственное вмешательство человека в процесс управления), пишет kommersant.ru.

Четырехместный кроссовер отличается ярко-красным декором салона, а также проекционным дисплеем и большой сенсорной панелью во всю ширину кузова, с помощью которой ведется управление функциями машины. Kia HabaNiro оснащена фоновой подсветкой салона в полу, а также расположенными по периметру салона воздуховодами вентиляции.

Автомобиль получил технологию Real-time Emotion Adaptive Driving (R.E.A.D), которая анализирует в реальном времени эмоциональное состояние водителя, используя искусственный интеллект для оценки биосигналов человека.

О серийных перспективах Kia HabaNiro корейский автопроизводитель не сообщает.