"Укрзализныця" покупает российские детали по завышенной в пять раз цене - СМИ

В частности, компания закупает скоростемеры примерно в 5 раз дороже, чем их продает производитель.

Акционерная компания "Укрзализныця" закупает детали российского производства по завышенной в пять раз цене, создавая искусственные условия на тендерах для нужных фирм.

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Об этом сообщает "Залізниця без корупції".

Отмечается, что в сентябре 2018 "Укрзализныця" провела очередной тендер на закупку запчастей для локомотивных скоростемеров общей стоимостью 25,5 млн грн. В тендере принимали участие только 2 участника - ООО «Электротех» и ООО «НТП «Трансинвест».

Предложения участников отличались всего на 1000 грн, но за 3 раунда аукциона формальные конкуренты не делают ни одного шага понижения цен.

Издание отмечает, что оба участника предоставили идентичные справки и листы согласования, а также предлагали продукцию одного производителя – ОАО «Электромеханика» из города Пенза, РФ.

“При этом стоимость продукции существенно отличается от цены на эти товары в России. В частности, скоростемер 3СЛ2М железная дорога покупает по 86 тысяч грн с НДС. Тогда как в России он в розницу стоит 38 тысяч рублей. Это около 17 тысяч грн”, - отметили авторы расследования.

Таким образом “Укрзализныця” закупает скоростемеры примерно в 5 раз дороже, чем их продает производитель, резюмировали журналисты.

Отмечается, что в Украине не производят локомотивные скоростемеры и запчасти для них, поскольку для этого надо пройти долгую процедуру согласования производства и допуска к применению.

В конце года компания решила увеличить объем заказа до 30 млн грн. Из этих 30 миллионов УЗ могла переплатить больше 2/3 стоимости.

ООО «НТП «Трансинвест» было зарегистрировано в середине 2014 года. Житель уже оккупированного Крыма Максим Ковальчук регистрирует в Киеве компанию, которая станет главным импортером железнодорожной техники из России и не только, пишут журналисты. И добавляют, что найти компанию по месту регистрации не удалось - в документах указан только номер дома – ул. Приорская, 21.

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ООО «НТП «Трансинвест» имеет целый перечень открытых уголовных дел. Тут и дело в ГПУ, и в НАБУ и в Донецкой полиции. Но компания и дальше работает, особо не смотря на все открытые производства.

В другом тендере ООО «НТП «Трансинвест» поставляет запчасти к дизелям тепловозов все из той же России. Производителем продукции указано ОАО «Коломенский завод», г. Коломна, РФ.

Согласно заключенному договору, цена одной форсунки дизеля Д-49 составляет 10 800 грн с НДС.В Украине такие форсунки продают по 1800 грн, а в России они стоят еще дешевле – 2200 рублей за штуку.

На этом контракте “Укрзализныця” снова переплатила более чем в 5 раз, пишут журналисты. И добавляют, что с такой же накруткой цены УЗ закупала в «Трансинвеста» и контакторы для локомотивов.

В целом за 5 лет своего существования ООО «НТП «Трансинвест» заключило договоры с УЗ на сумму 450 млн грн.

В расследовании отмечают, что история «Трансинвеста» не единична. В частности, в середине 2018 года “Укрзализныця” приобрела на 50 млн грн российского провода. Единственными допущенными участниками стали ООО «Техелектропром» и ООО «Эней».

Оба участника предлагали продукцию от ООО «СМИ-Профит» из города Магнитогорск, Россия, с минимальной разницей цен и без всякой конкуренции.

До этого “Укрзализныця” закупила на 120 млн грн российского проволоки у ООО «Интеркабель-Киев». Тогда в тендерных требованиях заказчик указал, что поставщик должен поставить продукцию в течение 30 дней от получения заявки. Конечно не каждый производитель сможет изготовить за такой период продукции на 120 миллионов, добавляют журналисты.

В результате такого требования на тендер пришли только 2 участника – уже упомянутое ООО «Техелектропром» и ООО «Интеркабель Киев», которое и выиграло закупку без конкуренции. Оба участника предлагали провода от АО «Росскат» из города Нефтегорск, РФ.

“Укрзализныця” заплатила за медный провод НлОл 0,04 Ф-100 по 417 грн/кг с НДС. При этом в России этот же провод продавали по 135 грн/кг. “Укрзализныця” могла бы закупить украинский аналог этого провода – МФ-100 и еще и в 2 раза дешевле, но не захотела. В государственной компании предоставили объяснения, что российский НлОл 0,04 Ф-100 имеет несколько лучшие характеристики устойчивости к износу.

На трех ООО «Техелетропром», ООО «Эней» и ООО «Интеркабель Киев» получили от “Укрзализныци” свыше 950 миллионов грн за кабельно-проводниковую продукцию. Позже детективы НАБУ выяснят, что железная дорога за этими контрактами переплатила минимум 225 миллионов. НАБУ начнет расследование дела по факту злоупотребления должностными лицами УЗ.

Еще одним посредником в поставках российских запчастей является ООО «Смарт Эксим», которое записано на жителя оккупированного Донецка Евгения Ущеку. В частности, новая компания выиграла тендера на поставку электромагнитных реле для приборов безопасности путей.

ООО «Смарт Эксим» (так же как и его формальный конкурент) указало, что является официальным представителем ЧП «Т.С.О.», которое является представителем в Украине российского производителя – ПАО «Елтеза» (г. Камышлов, Свердловская обл., РФ). Максимальная стоимость электромагнитного реле технологии производства 50-ти летней давности достигает 80 тысяч гривень за единицу. На российском рынке цены на эту продукцию в 3 раза ниже, чем для “Укрзализныци”. В частности, цена одного реле КШ1-80 по результатам тендера составила 25 300 грн с НДС. В настоящее время российская компания «ВСП74» предлагает такие же реле по 19 950 руб. (8 800 грн). То есть в 2,9 раза дешевле.

Также “Укрзализныця” на протяжении последних лет покупала российские генераторы, российские реле с тройной переплатой, российские редукторы и многое другое. Все эти закупки проходили по идентичному сценарию – никакой конкуренции и заоблачные цены, заключают в расследовании.