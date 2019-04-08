Набсовет УЗ уволил двух членов правления компании

Из УЗ убрали члена правления, которого связывают с Дубневичем.

"Согласно решению наблюдательного совета от 5 апреля 2019 года уволены с должности членов правления Сергей Михальчук и Александр Бужор. Насколько мне известно, другой кандидатуры в состав правления не вводилось", — уточнил источник.

Скорее всего, в "Укрзализныце" решили начать кадровые чистки людей с негативной репутацией, сообщает Цензор со ссылкой на "Экономическую правду".

Согласно данным УЗ, Сергей Михальчук стал членом правления УЗ в октябре 2015 года. Теперь уже экс-члена правления УЗ в СМИ связывают со скандально известными депутатами Верховной Рады Богданом и Ярославом Дубневичами.

Сергей Михальчук в 2009-2011 годах был заместителем гендиректора "Укрзализныци" Михаила Костюка. Последний известен тем, что запатентовал вместе с братьями Дубневичами рельсовые скрепления, за которые УЗ ежегодно платила миллионы гривен.

Братья Дубневичи и по сей день остаются одними из главных игроков в сфере закупок "Укрзализныци". По данным Общественной организации "Залізниця без коррупции", у компании, которую связывают с братьями, монополия в сфере поставок рейковых креплений для УЗ. Схема "черных" поставок выглядит так: есть корпорацией КРТ, которую контролируют братья Богдан и Ярослав Дубневичи. Несколько раз между УЗ и корпорацией появлялась компания-"прокладка", которая и поставляла крепления УЗ. По данным "Залізниця без коррупции", по этому делу открыто 3 уголовных проихводства.

Еще один уволенный член правления УЗ - Александр Бужор - занимал должность с июня 2016 года. Бужор известен тем, что в 2018 году решил скрыть изменения своего имущественного состояния в декларации за 2017 год. В частности он скрыл получения авансов и второй половины заработной платы.

В СМИ связывают Бужора с харьковской элитой - ранее Бужор был главным финансистом Михаила Добкина и Геннадия Кернеса.

Как известно, еще в июле "Укрзализныця" презентовала новый наблюдательный совет компании. Тогда еще и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов сообщил, что основными задачами команды станут завершение процесса корпоратизации и повышение продуктивности предприятия. Пока УЗ, хоть и с опозданием, но подтверждает свои заявления