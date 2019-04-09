Гройсман: аэропорт в Днепре нужно строить там, где хотят местные жители

Ранее мэр Днепра Владимир Филатов также высказался против строительства нового аэропорта вдалеке от города.

Место размещения нового современного международного аэропорта в Днепре должны определить горожане — его будущие пассажиры, а также специалисты. А правительство поддержит позицию горожан и специалистов — заявил на встрече с журналистами премьер-министр Владимир Гройсман, который 9 апреля находится с рабочим визитом в Днепропетровской области.

«Для меня важно, чтобы жители Днепропетровской области и гости летали. Нужно четко определить местоположение — есть желание строить, это нужно обсуждать. Мы в Кабмине готовы поддержать решение горожан, — сказал Гройсман, обращаясь к журналисту из Днепра. — Я думаю, что этот вопрос должны решать профессионалы: как с точки зрения логистики удобнее и правильно создать здесь международный аэропорт, чтобы усилить позиции региона с точки зрения авиационного сообщения».

Ранее жители Днепра зарегистрировали петицию на сайте президента Украины Порошенко с просьбой с профинансировать из государственного бюджета строительство новой взлетно-посадочной полосы, которая набрала необходимые 25 тысяч голосов.

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Изначально рассматривался проект реконструкции ВПП в Международном аэропорте «Днепр». Готовность предоставить $60-70 млн на обустройство нового современного аэровокзала и аэропортовой инфраструктуры выразил Александр Ярославский, президент и владелец группы DCH, которая реализовала успешный проект модернизации международного аэропорта «Харьков». Он неоднократно заявлял о готовности построить силами своих компаний современный аэровокзальный комплекс в Днепре, если государство профинансирует реконструкцию или строительство принадлежащей ему в качестве объекта стратегического назначения взлетно-посадочной полосы.

Но после этого в Киеве возникла идея создавать аэропорт в пгт Соленое между Днепром и Запорожьем. Эксперты нашли множество недостатков в реализации такого проекта.

«Строительство нового аэропорта в Соленом – строительство в чистом поле, которое затянется до 5 лет. Необходимые инвестиции составят порядка 400 млн евро, которые потребуются не только для обустройства территории аэропорта, но и вне ее — железнодорожное сообщение и многое другое. Время на реконструкцию действующего аэропорта займет порядка 2-3 лет, инвестиции составят порядка 214 млн. Из тех вариантов, которые мы посчитали и которые представлены в исследовании, наименьшее необходимое госфинансирование будет при сохранении текущего месторасположения аэропорта», — рассказал Юрий Рубанов, представитель именитой международной компании Airport Consulting Vienna.

По словам эксперта, в случае строительства нового аэропорта в неудобном месте между Днепром и Запорожьем, придется закрыть аэропорты в этих городах, чтобы обеспечить окупаемость нового проекта в случае его реализации вне границ города Днепр.

Ранее мэр Днепра Владимир Филатов также высказался против строительства нового аэропорта вдалеке от города: «Если Омелян или Гройсман примут решение строить аэропорт Днепра на Луне — не смогу противодействовать. Идея аэропорта за городом в пгт. Соленом мне не нравится. Не понимаю идеи строительства аэропорта в чистом поле, как это озвучил Владимир Омелян, тем более за два года. Александр Ярославский предложил инвестиции в аэропорт Днепра и это более здравый вариант, как мне кажется. Я его не лоббирую, но аэропорт в Харькове хороший», — сказал Филатов, комментируя намерение правительственных чиновников строить аэропорт в удалении от крупных городов и без соответствующей инфраструктуры.

Президент Украины Петр Порошенко во время Всеукраинского общественного форума «Открытый диалог», который состоялся в Киеве, пообещал, что в Днепре скоро появится большой новый аэропорт.